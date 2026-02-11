Парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 годНеслыханная для IT-рынка ситуация за очень много лет - Айгюн Курбанова
Мурманская область. Арктика (16+)11.02.26 11:30

Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 17 февраля

Это решение было принято 10 февраля Советом областной Думы под председательством Сергея Дубового.

Депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона «О внесении изменения в статью 6 закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области», а также законопроект «Об установлении на территории Мурманской области квоты для приема на работу участников специальной военной операции».

В повестке значатся вопросы об исполнении примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы в прошлом году и примерная программа законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 год.

Кроме того, парламентарии заслушают отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области о деятельности полиции в 2025 году.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33827/

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
