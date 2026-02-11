Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 17 февраля

Это решение было принято 10 февраля Советом областной Думы под председательством Сергея Дубового.

Депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона «О внесении изменения в статью 6 закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области», а также законопроект «Об установлении на территории Мурманской области квоты для приема на работу участников специальной военной операции».

В повестке значатся вопросы об исполнении примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы в прошлом году и примерная программа законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 год.

Кроме того, парламентарии заслушают отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области о деятельности полиции в 2025 году.

