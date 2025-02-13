Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 20 февраля

Это решение принято 13 февраля советом областной Думы под председательством Сергея Дубового.

В повестке - проекты законов, вносящие изменения в статьи 1 и 2 закона «О почётных званиях Мурманской области», в закон «Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты сельского населенного пункта Мурманской области», в закон «О компенсации расходов на оплату жилых помещений отдельным категориям педагогических работников» в первом чтении.

Также депутаты обсудят исполнение примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2024 год и примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2025 год.

Региональные парламентарии заслушают на заседании отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области о деятельности полиции в 2024 году.

Кроме того, в повестке значатся кадровые вопросы - назначение мирового судьи, членов Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе, избрание представителей областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31817/