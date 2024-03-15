Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 20 марта
Под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового 14 марта прошло заседание Совета областной Думы. Депутаты назначили на 20 марта дату очередного заседания Думы.
Региональные парламентарии планируют обсудить корректировку в закон об областном бюджете на текущий год.
В повестке значатся проекты законов, вносящие изменения в региональные законы – «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера» в первом чтении.
Региональные парламентарии заслушают отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел РФ по Мурманской области о состоянии правопорядка на территории Мурманской области и деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2023 году, а также доклады о деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.
Кроме того, депутаты планируют обсудить исполнение примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы в прошлом году и утвердить проект программы на 2024 год.
Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29677/