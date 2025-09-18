Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 23 сентября

Это решение принято 17 сентября советом областной Думы под председательством Сергея Дубового.

В повестке – проект закона, вносящий изменения в закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в первом чтении. Также в первом чтении планируется рассмотреть законопроект «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в отдельных местах на территории Мурманской области».

Региональные парламентарии обсудят вопрос о предложении о присвоении наименования «перевал Безымянный» географическому объекту, расположенному в горном массиве Хибины Мурманской области.

Кроме того, на заседании рассмотрят ряд кадровых вопросов. В их числе – о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы. Фракция «Единая Россия» предложила кандидатуру депутата Ларисы Кругловой.

