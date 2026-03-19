Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 24 марта

Это решение было принято 18 марта Советом областной Думы под председательством Сергея Дубового.

Депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона, вносящий изменения в закон «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области».

Также в повестке значится законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 10 закона Мурманской области «Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области» в первом чтении.

Кроме того, парламентарии заслушают отчёты о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области и уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области и о соблюдении прав и законных интересов детей в 2025 году.

Депутаты планируют обсудить вопрос об обращении Мурманской областной Думы к председателю Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, Председателю Правительства РФ М.В. Мишустину о внесении изменений в правовые акты правительства РФ в части установления гарантий прав коренных малочисленных народов Российской Федерации.

