Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 27 мая

Это решение принято 21 мая Советом областной Думы под председательством Сергея Дубового. В повестке - блок законопроектов социальной направленности.

Планируется внести изменения в ряд действующих законов: «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области», «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка», «О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области».

Депутаты также рассмотрят проект регионального закона, вносящий изменения закон Мурманской области «Об административных правонарушениях» в первом чтении.

Участники заседания планируют обсудить вопрос об обращении Мурманской областной Думы к председателю Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, председателю правительства РФ М.В. Мишустину о внесении изменений в правовые акты правительства РФ в части установления гарантий прав коренных малочисленных народов Российской Федерации.

