Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 29 ноября

Сегодня под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового прошло заседание Совета областной Думы. Депутаты решили, что очередное заседание Думы состоится 29 ноября.

В центре внимания – проекты законов об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении, законопроекты, регулирующие вопросы бюджетной сферы.

Региональные законодатели также планируют заслушать прогноз социально-экономического развития Мурманской области на следующий год и плановый двухлетний период.

В повестке – проекты законов в первом чтении, которые вносят изменения в действующие региональные законы: «О транспортном налоге», «Об образовании в Мурманской области», «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления».

Во втором чтении депутаты обсудят законопроект, вносящий изменения в закон «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28965/