Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 30 октября

Совет Мурманской областной Думы под председательством Сергея Дубового принял решение о проведении очередного заседания регионального парламента 30 октября.

Депутаты рассмотрят проект закона, вносящий изменения в статьи 2 и 3 закона «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере недропользования» в первом чтении. Также в первом чтении планируется обсудить законопроекты, вносящие изменения в законы о муниципальной службе и государственной гражданской службе в Мурманской области.

Кроме того, в повестке - вопрос о назначении на пост мировой комиссии Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30994