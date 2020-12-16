Очередное заседание регионального парламента назначено на 22 декабря

На заседании совета Мурманской областной Думы под председательством спикера регионального парламента Сергея Дубового, сформирован проект повестки дня, в которой значится порядка 15 вопросов.

В частности, планируется рассмотреть проект бюджета Мурманской области на 2021 год и последующий плановый период во втором чтении, проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на будущий год, а также проект Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2021 год.

В проекте повестки дня также вопросы о льготных тарифах на тепловую энергию и об изменениях в прогнозный план приватизации госимущества Мурманской области на текущий год.

Кроме того, депутаты обсудят законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты в области противодействия коррупции, и вопрос о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 396 Земельного кодекса Российской Федерации».