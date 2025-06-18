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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.25 11:00

Очередное заседание регионального парламента назначено на 24 июня

Совет областной Думы 17 июня под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового определил вопросы повестки дня и дату очередного заседания Думы. В проект повестки вошло порядка 15 вопросов.

Региональный парламент рассмотрит законопроекты «Об исполнении областного бюджета за 2024 год», «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2024 год».

Совет Думы решил, что на очередном заседании регионального парламента депутаты обсудят изменения в законы Мурманской области «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» и «Об архивном деле в Мурманской области». Планируется также заслушать отчёт правительства Мурманской области о результатах приватизации государственного имущества в минувшем году, а также доклад о деятельности в 2024 году уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Кроме того, предлагается включить в повестку заседания вопросы о назначении на должность мирового судьи Мурманской области и уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32777/

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