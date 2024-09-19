Очередное заседание регионального парламента после летнего перерыва начнётся 24 сентября

Решение принято на заседании Совета Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового.

В проект повестки дня вошло порядка 20 вопросов. Среди них законопроекты, вносящие изменения в законы: «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области», «О реализации отдельных положений федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на территории Мурманской области».

Кроме того, предлагается внести изменения в отдельные законодательные акты региона в соответствии с изменением федерального законодательства.

Депутаты решили, что на очередном заседании регионального парламента обсудят перечни недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципальных образований.

Накануне началась осенняя сессия Государственной Думы РФ и обозначены ключевые приоритеты в работе законодателей на ближайшие месяцы – реализация Послания Президента РФ Федеральному Собранию, поддержка участников СВО и их семей, рассмотрение и принятие бюджета на 2025–2027 годы, поддержка регионов и муниципалитетов. По мнению председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового, направления работы регионального парламента в продолжение федеральной повестки ориентированы, в том числе, на безаварийное прохождение очередного отопительного сезона, обеспечение льготами участников СВО и членов их семей, а также всех социальных обязательств, которые взял на себя регион.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30740/