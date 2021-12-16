Совет областной Думы решил, что очередное заседание регионального парламента пройдёт 22 декабря. Заседание Совета провёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Депутаты решили, что очередное заседание регионального парламента начнется 22 декабря в 11 часов. На нём предстоит рассмотреть ряд законопроектов, регулирующих сферу жилищного строительства.

В частности, региональные парламентарии обсудят законопроекты «Об отдельных вопросах в области жилищных отношений и жилищного строительства на территории Мурманской области» и «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области».

Также планируется рассмотреть проект закона, вносящий изменение в закон «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области».

Кроме того, депутаты обсудят исполнение Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2021 год.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22536/