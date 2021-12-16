Очередное заседание регионального парламента пройдёт 22 декабря
Совет областной Думы решил, что очередное заседание регионального парламента пройдёт 22 декабря. Заседание Совета провёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.
Депутаты решили, что очередное заседание регионального парламента начнется 22 декабря в 11 часов. На нём предстоит рассмотреть ряд законопроектов, регулирующих сферу жилищного строительства.
В частности, региональные парламентарии обсудят законопроекты «Об отдельных вопросах в области жилищных отношений и жилищного строительства на территории Мурманской области» и «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области».
Также планируется рассмотреть проект закона, вносящий изменение в закон «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области».
Кроме того, депутаты обсудят исполнение Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2021 год.
Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22536/