Отпускной бюджет россиян за год не изменился, а бюджет идеального отдыха вырос на 20%День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.05.22 12:00

Очередное заседание региональной Думы назначено на 26 мая

Совет областной Думы, заседание которого прошло 19 мая под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового, определил вопросы повестки и дату очередного заседания Думы.

Депутаты рассмотрят в первом чтении проекты законов, вносящие изменения в законы «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области».

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ планируется внести проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город воинской славы».

В повестке дня – вопрос о назначении членов Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе.

Совет согласовал кандидатуру С.Ю. Виденеевой для назначения на должность руководителя аппарата областной Думы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Компании сильно сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе - обзор рынка труда: ситуация за неделю со 9 по 15 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина ПобедыМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Иван
20.05.22 16:44
Во благо города ясно. Хатаскрайники могут сидеть дома.
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30«Комиссар Мальтезе». Художественный сериал, 3 серия (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Вечность». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Отпускной бюджет россиян за год не изменился, а бюджет идеального отдыха вырос на 20%-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул на 4,04 рубля, доллар обвалился почти на 3,52 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика