Очередное заседание региональной Думы назначено на 26 мая

Совет областной Думы, заседание которого прошло 19 мая под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового, определил вопросы повестки и дату очередного заседания Думы.

Депутаты рассмотрят в первом чтении проекты законов, вносящие изменения в законы «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области».

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ планируется внести проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город воинской славы».

В повестке дня – вопрос о назначении членов Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе.

Совет согласовал кандидатуру С.Ю. Виденеевой для назначения на должность руководителя аппарата областной Думы.