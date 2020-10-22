Очередной абсолютный рекорд по суточной выгрузке установлен на станции Мурманск

20 октября общая суточная выгрузка на станции Мурманск по всем номенклатурам грузов в адрес всех грузополучателей составила 1221 вагон, что теперь является наивысшим показателем за всю историю работы Мурманского транспортного узла.

Предыдущий рекорд на станции Мурманск был установлен 5 мая 2020 года. В этот день суточная выгрузка составила 1212 вагонов с грузами различных номенклатур, сообщает пресс-служба ОЖД.