Очередной этап смягчения ограничительных мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции

С 22 июня на территории Мурманской области вводится очередной этап смягчения ограничительных мер, принятых из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Отменяется режим 14-дневной самоизоляции граждан и прохождение в течение трёх дней тестирования по приезду в Мурманскую область. За исключением организованных групп вахтовиков.

Отменён запрет на работу фитнес-центров при условии загрузки не более чем на 50% и соблюдении норм санитарной безопасности, а также на работу магазинов непродовольственных товаров общей площадью торгового зала до 400 квадратных метров.

С 17 июня возобновляют работу гостевые дома, мини-гостиницы и турбазы вместимостью не более 20 человек. На этом этапе снятия ограничений разрешена гостиничная деятельность небольших туробъектов в Кандалакшском, Терском, Кольском, Печенгском и Ловозерском районах для индивидуального и семейного отдыха.

В некоторых муниципалитетах, за исключением Апатитов, Кировска, Мончегорска, Мурманска, Кольского района, ЗАТО Североморск, разрешена работа объектов развозной торговли, соляриев, саун, бань, фитнес-центров, спортивных объектов, секций при заполненности не более 25% и тестировании на CoViD-19, а также возобновлена работа детсадов в обычном режиме. В детских садах Кировска и Апатитов с 22 июня откроются дежурные группы.

Увеличено количество окон в МФЦ до 80%.

В ряде муниципалитетов отменяются ограничения по перемещению. Въезд и выезд открывается в Териберке и Ура-Губе. В Оленегорске снимается ограничение на выезд.

Также с 22 июня в Апатитах и Кировске снимается запрет на выезд. Ограничение на въезд в данные муниципальные образования сохраняется.

Изменен порядок согласования въезда и выезда на территорию городов Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, сельских поселений Териберка и Ура-Губа, Ковдорского, Кандалакшского, Терского и Печенгского районов. Теперь гражданам, въезд которых на указанные выше территории связан с исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, а также индивидуальным предпринимателям необходимо оформлять электронные пропуска.