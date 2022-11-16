Очередной этап всероссийского конкурса «Молодёжная столица России» — 2023 близится к завершению. Болеем за Мурманск!

В рамках студийных передач «Молодёжная столица России» города-номинанты открываются зрителям с позиции возможностей для развития потенциала молодого человека: образование, бизнес, досуг, карьера.

Сегодня в шоу выступит команда города Мурманска. Выпуск начнётся в 16.00 в официальной группе Росмолодёжи в «ВК».

Всего в финал конкурса вышло семь городов: Владивосток, Новый Уренгой, Нижний Новгород, Калининград, Мурманск, Тула и Красноярск.

Как сообщает администрация города Мурманска, ровно через неделю, 23 ноября, состоится финальный выпуск шоу. С 23 ноября по 10 декабря для определения победителя конкурса «Молодёжная столица России» - 2023 будет проводиться народное голосование на интернет-ресурсах Росмолодёжи.

Победитель станет известен уже в декабре во время торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23689&page=1