Очередной приём: оказывается поддержка мурманским предпринимателям

В комитете экономического развития администрации города Мурманска состоялся очередной приём предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска Руфатом Синякаевым.

На таких встречах оказывается консультационная поддержка предпринимателей и помощь в решении их проблем.

Как сообщает администрация города Мурманска, в ходе беседы была затронута тема мер поддержки предпринимателей, другой вопрос — юридического характера, поэтому будет перенаправлен в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марты Говор.

Напомним, в рейтинге активности инвеступолномоченных по итогам 2023 года в Мурманской области инвестиционный уполномоченный заполярной столицы Руфат Синякаев занял 1-е место.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27042&page=1