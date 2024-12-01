Очередной руководитель управляющей организации привлечён к ответственности за непредставление ответа в ГИС ЖКХ

Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области был выявлен факт непредставления ООО «УК Прогресс» через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) ответа на обращение жителя многоквартирного дома №2 по ул. Капитана Елькина в п.г.т. Сафоново.

Поэтому в отношении директора этого ООО был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ.

Материалы административного дела были направлены в суд. Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Североморского судебного района Мурманской области директор был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ в виде предупреждения.