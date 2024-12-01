Мурманская область. Арктика (16+)01.12.24 08:00
Очередной руководитель управляющей организации привлечён к ответственности за непредставление ответа в ГИС ЖКХ
Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области был выявлен факт непредставления ООО «УК Прогресс» через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) ответа на обращение жителя многоквартирного дома №2 по ул. Капитана Елькина в п.г.т. Сафоново.
Поэтому в отношении директора этого ООО был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ.
Материалы административного дела были направлены в суд. Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Североморского судебного района Мурманской области директор был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ в виде предупреждения.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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