Очередной триумф в мини-футболе

В прошедшие выходные состоялись финальные матчи областных соревнований по мини-футболу в рамках Второго этапа 4 дивизиона Лиги «Мегаспорт», где приняла участие команда Управления Федеральной службы судебных приставов Мурманской области.

С 29 ноября по 11 января команда провела серию из семи матчей, в каждом из которых добилась уверенной победы, забив 48 голов и продлив свою беспроигрышную серию в сезоне 2025/2026 до 14 матчей. Наибольший вклад в командный успех внесли Евгений Смирнов, забивший 10 голов, и Иракли Мургулия, на счету которого 8 голов.

По итогам турнира команда судебных приставов была повышена в классе и теперь будет выступать в 3 дивизионе Третьего этапа Лиги «Мегаспорт».

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.