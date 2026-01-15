Кошелёк: каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
Мурманская область. Арктика (16+)15.01.26 13:30

Очередной триумф в мини-футболе

В прошедшие выходные состоялись финальные матчи областных соревнований по мини-футболу в рамках Второго этапа 4 дивизиона Лиги «Мегаспорт», где приняла участие команда Управления Федеральной службы судебных приставов Мурманской области.

С 29 ноября по 11 января команда провела серию из семи матчей, в каждом из которых добилась уверенной победы, забив 48 голов и продлив свою беспроигрышную серию в сезоне 2025/2026 до 14 матчей. Наибольший вклад в командный успех внесли Евгений Смирнов, забивший 10 голов, и Иракли Мургулия, на счету которого 8 голов.

По итогам турнира команда судебных приставов была повышена в классе и теперь будет выступать в 3 дивизионе Третьего этапа Лиги «Мегаспорт».

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
