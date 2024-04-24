Очередные кинопоказы фильмов международного кинофестиваля «Северный характер» пройдут в молодёжном пространстве «СОПКИ 21А»

25 апреля зрители увидят 6 кинолент:

«Биг». В небольшой город на гастроли приезжает музыкант. Поселившись в маленьком номере, он испытывает тесноту давящих на него стен, жизнь в нём становится для него настоящим испытанием. 18 минут. (0+)

«Хочу туда». Митя – ребёнок с аутизмом, страстно любящий мир музыки. Через музыку он чувствует гармонию мира. Однажды Митя видит, что в город приехал один из известных музыкантов страны. Он хочет попасть на его концерт, и мечта сбывается неожиданным образом. 21 минут. (6+)

«Полный ноль». На кастинге появляется идеальное совпадение с требованиями, но есть небольшой нюанс: у актёра синдром Дауна. И пока режиссёр пытается придумать, как сплавить непрошеного кандидата, тот успевает изменить его жизнь. 8 минут. (12+)

«Миша-ледокол». Жизнь работника судоремонтного завода в Якутии Михаила Клуса – это бесконечная работа во льдах реки Лена на морозе в -60°. В чём уникальность профессии выморозчика судов и почему он мечтает о тепле? 38 минут. (16+)

«Хранитель Урала». Старец и краевед следует к своей цели через Уральские земли. По пути он сталкивается с обстоятельствами, вынуждающими делать его неминуемый выбор. Старец избрал быть хранителем Урала. Наступил черед Урала определять – станет ли старец хранителем. 18 минут. (12+)

«Рыцарь крапивного ордена». 30-летний парень возвращается в дом детства, чтобы продать его, и встречает забытого воображаемого друга – храброго рыцаря. Рыцарь не готов мириться с тем взрослым, в которого превратился его друг. 22 минут. (12+)

Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273250%2Falbum-139605315_00%2Frev