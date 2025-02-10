Очистка кровель от снега и наледи - одна из приоритетных задач военных коммунальщиков Северного флота

В связи c перепадами температуры наружного воздуха и прогнозируемыми осадками в виде снега, гололедицы и появления сосулек, военными коммунальщиками жилищно-коммунальной №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) производятся мероприятия по очистке кровель от снега и наледи в военных городках и воинских частях.

Как отмечает ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), работа на крыше опасна и требует особых мер предосторожности и соблюдения техники безопасности. Выполнение таких работ осуществляется с привлечением сил подрядной организации, имеющей опыт работы на высоте, с использованием специальной техники.

В целях обеспечения безопасности личного состава воинских частей и населения военных городков специалистами производственных участков службы организованы систематические осмотры зданий для предупреждения вероятности угрозы схода снега. Опасные зоны возле зданий и сооружений, где возможен сход снега и наледи с кровель, ограждены сигнальными лентами, ограждениями, опознавательными знаками.

Соблюдение всех мер безопасности и создание благоприятных условий работы на всех объектах — одно из приоритетных направлений в работе военных коммунальщиков Северного флота.

Фото предоставлено ведущим инженером отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).