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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.20 13:00

Очистные сооружения для откачки сточных вод помётохранилища птицефабрики «Снежная» будут смонтированы уже в этом году

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат, председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы Валерий Пантелеев, специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и заказчик работ по рекультивации – МКУ «ХЭС Кольского района» 15 октября провели выездное совещание на пометохранилище бывшей птицефабрики «Снежная».

Основной вопрос повестки дня – контроль над соблюдением сроков работ, которые выполняет новый подрядчик - АО «Группа Компаний «ЕКС».

Помётохранилище пойменно-косогорного типа птицефабрики «Снежная» было введено в эксплуатацию в 1983 году. Его использовали вплоть до 2004 года. На данный момент там скопилось более 200 тысяч тонн биологических отходов, которые каждый раз во время паводка угрожают прорвать существующую дамбу и попасть в Кольский залив и реку Кола.

Ещё в 2019 году в рамках регионального и федерального проектов «Чистая страна» нацпроекта «Экология» на территории Мурманской области началась реализация мероприятий по ликвидации наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда – рекультивация помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная». Из бюджетов всех уровней на эти цели выделяется порядка 462 миллионов рублей. Проект был разделён на несколько этапов и «растянут» по времени на несколько лет. Только в этом году на его реализацию выделили почти 208 миллионов.

Процесс рекультивации представляет собой осушение помётохранилища «Снежной» при помощи построенных рядом очистных сооружений. С их помощью и будет производиться очистка и откачка стоков, а также самого куриного помёта. После обеззараживания стоки сбросят в ручей Земляной, впадающий в реку Колу, а сам помёт либо вывезут на ближайший полигон ТКО в Междуречье, либо, в случае подтверждения понижения класса опасности отходов, используют для обратной засыпки карт помётохранилища и благоустройства рекультивируемой территории.

Первоначально конкурс на подрядные работы выиграла компания из Санкт - Петербурга ООО «РАЗМАХ ГП», однако подрядчик сорвал все сроки и не исполнил свои обязательства. Его включили реестр недобросовестных поставщиков и расторгли с ним контракт.

Летом этого года к работам на помётохранилище подключилась компания из Ярославля АО «Группа Компаний «ЕКС».

- Компания уже получила необходимые разрешения и закупила очистное оборудование для обеззараживания накопленных отходов, - рассказал заместитель руководителя проекта АО «Группа Компаний «ЕКС» Николай Новиков. - Сейчас рабочие готовят площадку для его установки, на данный момент её готовность 90%. Первая часть очистных сооружений придёт к нам уже в конце октября. До конца этого года все оборудование будет смонтировано. К этому времени к нему также должны подвести отдельную ЛЭП.

Полностью рекультивировать помётохранилище «Снежной» планируют к 2022 году. При этом уже разрабатывается и проект по рекультивации ещё одного помётохранилища, также находящегося на территории Кольского района. Помётохранилище птицефабрики «Мурманская» занимает площадь порядка 9 гектаров, а его объём около 400 тысяч кубометров, что почти в два раза больше, чем в помётохранилище птицефабрики «Снежная».

- В 2020 году началась разработка проектно-сметной документации, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Только на разработку этого проекта выделено порядка 9 миллионов рублей: из них 1 миллион 200 тысяч - это средства района, остальные - деньги области.

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