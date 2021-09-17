Очистные сооружения Мончегорска модернизируют в рамках инвестиционной программы АО «Мончегорскводоканал»

Сотрудники комитета по тарифному регулированию Мурманской области совместно со специалистами АО «Мончегорскводоканал» посетили с рабочим визитом очистные сооружения города Мончегорска в рамках проводимой работы по мониторингу исполнения инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями.

Объектом осмотра стало здание решёток очистных сооружений города, предназначенное для задержания грубодисперсных примесей в принимаемых канализационных стоках.

По итогам осмотра объекта участники выезда удостоверились, что оборудование, закупленное в рамках утвержденной инвестиционной программы, установлено. На текущем этапе ведутся работы по подключению данного оборудования, а также пусконаладочные работы.

Реализация мероприятий программы позволит повысить эффективность очистки сточных вод.

Помимо монтажа вышеуказанного оборудования, АО «Мончегорскводоканал» за счёт платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, взимаемой с абонентов, производит внутреннюю отделку здания. Выполняются работы по устройству пола, облицовке стен плиткой, модернизации приточно-вытяжной вентиляции. В планах общества ремонт фасадной части здания решёток, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.