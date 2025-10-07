Мурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 году
Мурманская область. Арктика (16+)07.10.25 17:30

Очный этап отбора в Молодёжное правительство Мурманской области объединил более 70 активных и инициативных северян

В Мурманске состоялся очный этап отбора кандидатов в Молодёжное правительство Мурманской области. Более 70 участников — активные и неравнодушные молодые люди со всего региона – прошли обучение от Ассоциации молодёжных правительств России, а также решали кейсовые задания на отраслевую тематику. Всего на конкурс подали заявки 114 северян.

В мероприятии приняла участие заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

«Молодёжное правительство — это не просто совет при власти, это площадка, где вы можете реализовать свои идеи и стать активными участниками трансформации Заполярья. Каждый кандидат сегодня демонстрирует инициативность и готовность влиять на будущее региона. Ваши знания, ваш взгляд на вызовы и желание сделать Север лучше – ценный ресурс для Мурманской области. Желаю каждому из вас максимально раскрыться и продуктивно поработать!», – отметила вице-губернатор.

С приветственным словом к кандидатам также обратилась председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева: «Я искренне рада видеть в этом зале столько неравнодушных молодых людей. Ваше присутствие здесь — уже шаг к развитию региона. Сегодня вам предстоит не просто испытание, а возможность погрузиться в реальную работу, почувствовать, как формируются решения, влияющие на развитие области».

Очный этап включал решение кейсовых заданий, направленных на развитие Мурманской области и реализацию губернаторского плана «На Севере — жить!». Участники работали над идеями в шести ключевых направлениях: молодёжная политика, образование и профориентация, экономика и развитие Арктики, социальная сфера, культура и креативные индустрии, цифровое развитие региона.

Конкурсанты презентовали решения поставленных задач в течение трёх минут. Экспертная комиссия, в состав которой вошли руководители органов исполнительной власти, лидеры молодёжных движений и общественных организаций, оценивала креативность, стратегическое мышление и управленческие навыки кандидатов.

Результаты очного этапа отбора и имена кандидатов, которые войдут в состав Молодёжного правительства Мурманской области, будут опубликованы позже.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, молодёжное правительство Мурманской области будет действовать как совещательный орган при правительстве региона. Его члены смогут напрямую участвовать в работе органов власти, разрабатывать предложения по социально-экономическому развитию Заполярья и реализовывать собственные инициативы. Срок полномочий членов Молодёжного правительства – два года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554650/#&gid=1&pid=2

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
