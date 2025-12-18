Осадков больше, температура выше: сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» подвели предварительные климатические итоги 2025 года в Мурманской областиОдарённые школьники Мурманска получили гранты «НОВАТЭКа»
Одарённые школьники Мурманска получили гранты «НОВАТЭКа»

В актовом зале мурманской школы №36 прошло вручение грантов компании «НОВАТЭК» обучающимся и педагогам по итогам 2024-25 учебного года.

СОШ №36 с 2021 года реализует комплексно-целевую программу «НОВАТЭКа» «Одарённые дети», которая действует на территориях присутствия компании в пяти городах России — Мурманске, Тюмени, Салехарде, Новокуйбышевске и Тарко-Сале. В её рамках талантливые старшеклассники осваивают углублённые образовательные программы и делают уверенные шаги в будущее науки и технологий.

Помимо этого, в Мурманске действует программа компании «Гранты для школьников», цель которой — повышение интеллектуального и творческого уровня учащихся и развитие ответственного отношения к учёбе. На денежные премии могут претендовать учащиеся 5–11-х классов, принимающие активное участие в олимпиадах, конкурсах и турнирах различного уровня по математике, физике, информатике, химии.

Как сообщает администрация города Мурманска, сертификаты победителям конкурса вручили заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петр Оборин.

Гранты в размере 10-12 тысяч рублей выиграли 18 мурманских школьников и выпускников. 10 из них — представители Мурманского политехнического лицея.

Вместе с ребятами поощрения удостоился и их наставник — учитель физики политехнического лицея Мария Геннадьевна Клименко. Опытному педагогу, лично подготовившему к конкурсу девятерых грантополучателей, вручён сертификат на 100 тысяч рублей.

 

 

