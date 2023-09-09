Одарённых юных северян приглашают к участию в программах образовательного центра «Сириус»

Образовательный центр «Сириус» принимает заявки на участие в конкурсном отборе на программы для одарённых детей. Занятия будут вестись в ноябре 2023 года по направлениям «изобразительное искусство» и «дизайн», ребята также могут выбрать в качестве образовательных программ основы многослойной акварельной живописи, академической художественной школы и декорирования керамики.

Программы рассчитаны на 24 дня и включают в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур и общеобразовательные занятия.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, к участию в программах приглашаются ученики и выпускники образовательных учреждений всех видов и типов художественной направленности, а также обучающиеся индивидуально в возрасте 12-17 лет.

Узнать подробности о подачи заявок можно на сайте образовательного центра «Сириус».

Фото: https://gov-murman.ru