Один дома, или Россияне, работающие с 4 по 7 мая, экстренно ищут, кто присмотрит за детьми в эти дни

Детсад закрыт, школа на каникулах: куда пристраивают детей россияне, работающие в майские праздники? 15% работающих родителей младшеклассников планируют оставлять детей дома одних с 4 по 7 мая, а 6% родителей детсадовцев вынуждены будут брать с собой малыша на работу. К таким печальным выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 500 родителей детей, посещающих ясли или детсад, и 500 родителей детей-школьников в возрасте до 10 лет.

Россияне, работающие с 4 по 7 мая (по данным «SuperJob», работать планирует почти каждая вторая компания), экстренно ищут, кто присмотрит за детьми в эти дни. Почти половина (48%) родителей детей, которые в обычное время посещают детский сад, сообщили, что с ребёнком останется мама или папа: кто-то возьмёт отпуск или выходной за свой счёт, кто-то будет работать удаленно или в данный момент не трудоустроен. О том, что придётся прибегнуть к помощи родственников (бабушек, дедушек, тетушек, старших детей), сообщил 21% опрошенных. Брать малыша дошкольного возраста с собой на работу вынуждены 6% респондентов. Ещё 7% нашли другие варианты: попросили присмотреть соседей, друзей семьи или няню. Лишь каждый восьмой опрошенный (12%) рассчитывает на дежурную группу в детском саду — судя по комментариям, они организованы далеко не везде. Пока не нашли выхода из сложившейся ситуации 6% респондентов.

Не легче и работающим родителям младшеклассников: дети до 10 лет тоже ещё слишком малы, чтобы находиться без присмотра. Каждый второй опрошенный (51%) планирует, что с ребёнком останется один из родителей, который не работает или работает удаленно, возьмёт отпуск или отгулы. Каждый пятый (22%) попросит помощи у родственников, а 15% родителей учеников начальной школы намерены рискнуть и оставить ребёнка дома одного. Взять с собой сына или дочь на работу придётся 2% респондентов, столько же опрошенных обдумывают иные варианты (просят об услуге соседей, друзей и т.д.). 6% работающих родителей детей до 10 лет пока не решили, куда пристроить их на «нерабочие» дни в начале мая.

Судя по комментариям, россияне недовольны сложившейся ситуацией: «Придётся брать за свой счёт, а я такого не планировала», «Сын останется дома один, а я буду постоянно звонить, все ли в порядке», «Кто объявлял нерабочие дни, тот пусть и присматривает за детьми!».