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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 13:00

Один из ключевых блоков губернаторского проекта «Северное долголетие» направлен на сохранение и поддержание здоровья северян старшей возрастной группы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, об этом вчера рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в рамках заседания регионального правительства.

«Здоровье – ключевой фактор качества и продолжительности жизни особенно в старшем возрасте. Этот блок стал одним из ключевых в губернаторском проекте «Северное долголетие». Первое направление блока – это профилактика заболеваний. В прошлом году и к началу текущего года охват лиц старшего трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, диспансеризацией составил почти 70%, в то время как в 2019 году этот показатель составлял всего 36%. И для дальнейшего совершенствования оказания медицинской помощи данной категории граждан в рамках «Северного долголетия» мы уже начали проактивное приглашение на диспансеризацию граждан старше 60 лет, которые не были на приеме у врача от двух и более лет. Делается это через единый контакт-центр, страховые компании, сотрудников медорганизаций. Для маломобильных граждан организована диспансеризация на дому», – рассказал Дмитрий Панычев. 

Кроме того, учитывая, что распространенной причиной заболеваемости и смертности среди граждан старшего возраста является пневмококковая инфекция в этом году планируется дать старт кампании по массовой вакцинации лиц старше 60 лет против её возбудителя – пневмококка. Для создания иммунной прослойки требуется привить не менее 15% численности данной категории граждан.

Второе направление – это охват и качество диспансерного наблюдения. По итогам прошлого года под диспансерное наблюдение были взяты 90% пациентов старше 60 лет с хроническими заболеваниями, чтобы повысить эффективность лечения у пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, снизить частоту осложнений и острых состояний в текущем году внедрена программа дистанционного мониторинга показателей здоровья граждан, реализуемая по инициативе главы региона совместно со «Сбером». В рамках программы людям, которые, к примеру, страдают диабетом или артериальной гипертонией, выдаются диагностические приборы. Данные с них поступают на цифровые платформы для последующей обработки курирующими врачами-специалистам. Осуществляется дистанционный мониторинг артериального давления, частоты пульса и показатели гликемии.

Третье направление – это развитие гериатрической службы. В рамках проекта «Северное долголетие» в каждом муниципальном образовании будет вести прием врач-гериатр, который занимается обследованием и лечением людей пожилого возраста. Консультации гериатра заключаются в лечении, профилактике и диагностики заболеваний с учетом возрастных особенностей. В настоящее время гериатрические службы открыты в Мурманске, Оленегорске, Кольском, Кандалакшском округах. До конца года планируется открытие кабинета врача-гериатра в Апатитах, Мончегорске и еще одного кабинета в Мурманске. С 2026-го по 2030 год в Печенгском, Ковдорском, Ловозерском округах.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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