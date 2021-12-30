Один из ключевых вопросов является подготовка и привлечение медицинских кадров в регион – Сергей Дубовой

Подведены предварительные итоги года в сфере здравоохранения региона. В мероприятии приняли участие губернатор области Андрей Чибис, заместитель губернатора Оксана Демченко, глава регионального парламента Сергей Дубовой, министр здравоохранения Дмитрий Панычев, руководители учреждений здравоохранения и страховых компаний.

Приветствуя участников заседания, Сергей Дубовой отметил, что ежедневная работа представителей медицинского сообщества региона значима и важна для всех жителей Мурманской области:

— О качестве работы здравоохранения северяне судят не по данным статистики, а по возможности получить качественную и своевременную помощь. Для нашего региона, пожалуй, одним из ключевых вопросов является подготовка и привлечение кадров.

Парламентарий подчеркнул, что работа по решению этой проблемы и других приоритетных задач здравоохранения идёт, в том числе на законодательном поле и ее можно считать эффективной во многом благодаря слаженному и оперативному взаимодействию областной Думы и Правительства Мурманской области:

— В этом году на квотируемые места удалось привлечь 100 медицинских работников. Все они получили единовременные выплаты: врачи – по 500 тысяч рублей, фельдшеры – 300 тысяч рублей. С 1 января нового года для новых врачей выплата составит уже 1 миллион рублей, а для среднего медперсонала – 500 тысяч рублей. В соответствии с новым законом, который областная Дума приняла 9 декабря, медицинские работники, получившие «подъемные», должны будут отработать в Кольском крае не менее 5 лет, а не 3 года как было ранее. Также сняты ограничения по возрасту.

Депутат заострил внимание и на важном законе, принятым региональным парламентом в этом году, который продлевает меры соцподдержки для северян, планирующих поступать в 2021-2026 годах на обучение по программам высшего образования и ординатуры. Кроме этого, депутатским корпусом постоянно делается акцент на вопросах оснащения и ремонта учреждений здравоохранения, модернизации медицинского оборудования.

В завершении Сергей Дубовой поблагодарил медработников Кольского Заполярья за нелёгкий, но такой необходимый труд, поздравил с наступающими праздниками и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм, активную и плодотворную работу Благодарственным письмом Мурманской областной Думы отмечен главный врач Кольской центральной районной больницы Борис Гришко.

Наград регионального правительства удостоены депутаты Думы - главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев и главный врач Мурманской городской поликлиники № 2 Константин Биджоев.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22630/