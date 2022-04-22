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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.22 11:00

Один из лучших оркестров мира сыграл для северян сюиту из музыки балета «Жар-птица» Игоря Стравинского

На сцене Мурманской областной филармонии вчера вечером выступил симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Впервые знаменитый Московский пасхальный фестиваль начался в столице Кольского Заполярья: в преддверии торжественного открытия, которое состоится 24 апреля в Москве, симфоническую программу встречают в Мурманске, Беломорске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Твери. Всего в рамках 22-дневного тура музыканты выступят более чем в 25 городах России. Мероприятие в филармонии посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Энергия, которая от Вашего коллектива исходит, и очищает, и заряжает одновременно. Поэтому низкий поклон Вам. Для нас большая честь принимать Вас на нашей сцене, что Пасхальный фестиваль начинается с Мурманска, со столицы Арктики, – подчеркнул глава региона, поздравляя музыкантов с успешным выступлением.

Губернатор также поблагодарил организатора мероприятия – директора филармонии Викторию Чачину.

«Я хочу сказать слова благодарности главному организатору в регионе всех культурных мероприятий такого уровня – Виктории Чачиной, которая вкладывает всю душу в эти события. А мы, правительство Мурманской области, максимально поддерживаем со своей стороны. Очень здорово, что все чаще именитые люди дают у нас концерты – это и эстрадная музыка, и классика, и это значит, что культурная жизнь в Мурманской области становится гораздо разнообразнее. Это очень важно для жителей региона», – подчеркнул губернатор.

Один из лучших оркестров мира сыграл для северян увертюру к опере «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини, прелюдию к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, сюиту из музыки балета «Жар-птица» Игоря Стравинского,  фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и «Болеро» Мориса Равеля. 

«Мы озвучили программу не так давно – сегодня. Это всегда очень яркая, эффектная история, и я уверен, что зрители будут довольны. Мы очень любим Мурманск, не были здесь четыре года, но тепло вспоминали. Всегда приятно и легко здесь работать. И с городом, и с организаторами: настоящие профессионалы, теплая публика, прекрасный зал филармонии. Безусловно, большое спасибо губернатору и за приглашение, и оперативность, четкость во всем», – отметил Андрей Попов, помощник Валерия Гергиева.

Директор филармонии Виктория Чачина отметила, что вместе со зрителями в Мурманске концерт смогли увидеть и жители городов, где созданы виртуальные концертные залы: прямая трансляция велась в Кандалакше, Апатитах и Оленегорске.

«Организовывать гастроли таких коллективов – задача довольно сложная, это и логистика, и график. И здесь важно, что мы имеем контакт с коллективом, нас помнят, любят этот зал, эту публику. Важно, что это совершенно великолепное звучание одного из лучших оркестров мира. И я счастлива за себя как за руководителя филармонии, за зрителей, и самое главное – что этот концерт транслировался одновременно на площадки, где установлен виртуальный концертный зал в регионе. И люди вживую вместе с нами услышали этот прекрасный звук», – сказала Виктория Чачина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона напомнил, что до конца года в Мурманской области запланирована насыщенная культурная программа, в которую входят выступления значимых и известных в мире коллективов, звёзд.

«Программа сверстана, структурирована, договоры заключены, и надеюсь, что все пройдет по плану. Помимо этого мы, на самом деле, ещё совместно с Минкультом готовим новые активности, особенно для молодёжи региона. Об этом чуть позже, но скоро будет ещё один сюрприз», – рассказал Андрей Чибис.

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Александр
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Матвей
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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