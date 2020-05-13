Один из самых больших северных регионов мира может появиться в России

О намерении создать самый мощный регион Русского Севера путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа заявили временно исполняющие обязанности губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный по итогам оперативного антикризисного совещания, которое состоялось сегодня, 13 мая, в Нарьян-Маре.

Главы субъектов подписали Меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта Российской Федерации.

Как отметил в начале совещания Юрий Бездудный, «экономическую ситуацию, которая сложилась сегодня в НАО, иначе как катастрофической назвать нельзя. Бюджет округа на 90% формируется за счёт поступлений от недропользователей, он напрямую зависит от стоимости нефти. В условиях развивающегося международного экономического кризиса шансов на то, то произойдет какое-то чудо, практически нет».

По словам врио губернатора, бюджет НАО рассчитан из цены на нефть в 57 долларов за баррель, и практически половина доходов бюджета сегодня выпадает. «При этом у нас с вами колоссальные обязательства перед жителями. Это гарантии, льготы, субсидии, которые мы обязаны с вами выполнять. Однако правда в том, что к 1 июля эти обязательства мы, по большому счету, не сможем выполнять.

Безусловно, в этих условиях надо искать какой-то выход. Мы с вами фактически стоим на краю пропасти. И либо мы сейчас попадем в эту пропасть и утащим туда всех жителей НАО, перед которыми у нас есть обязательства, либо мы сейчас найдем какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик – Архангельской области и Ненецкого автономного округа».

Александр Цыбульский подчеркнул, что регионы на протяжении многих лет сотрудничают, исторически находятся в тесном контакте. «Мы сегодня участвовали в заседании Государственной комиссии по развитию Арктики, и могу вам сказать, что такого внимания к развитию этого региона в истории с советских времен еще не было. Та роль, которую сегодня государство отводит Арктике, говорит о том, что сегодня появляются серьезнейшие перспективы для развития Арктических регионов. К сожалению, если взять 2 наших субъекта, каждый из них, по-своему являясь и арктическим, и перспективным, тем не менее, будет всегда по одиночке проигрывать глобальную «войну» или конкуренцию за те ресурсы, которые сегодня будут выделяться.

Объединив усилия, предложив создать такой крупнейший, сильнейший, мощнейший исторически, на самом деле, наиболее значимый из всех арктических территорий регион, мы сможем с вами совершенно другие получить возможности для развития, совершенно другие привлечь крупные инвестиции – и государственные, и частные. И в этом смысле, в конечном счете, обеспечить улучшение жизни наших граждан».

Александр Цыбульский предложил подойти к вопросу, отбросив эмоции. «Мы должны посмотреть и принять те решения, за которые наши с вами дети будут говорить нам спасибо. Нам нужна территория, которую мы должны оставить процветающей, перспективной и имеющей огромный экономический потенциал. У нас есть возможность сейчас – и это исторический момент – когда мы можем это решение с вами принять».

В подписанном главами Архангельской области и Ненецкого автономного округа Меморандуме, необходимость создания мощного форпоста Российской Федерации в Арктике, способного решить стратегические задачи по созданию центра экономического развития арктических и северных территорий страны, обозначена в качестве одной из ключевых.

Основными целями создания нового субъекта Меморандумом определяются ускорение социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также повышение уровня жизни населения обоих регионов. При этом документом закрепляется сохранение всех льгот и экономических гарантий жителям Ненецкого автономного округа.

Как подчеркнул на брифинге по итогам антикризисного совещания врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, сегодня стороны договорились о том, что начинают «широкую дискуссию с большим привлечением всей общественности как Архангельской области, так и Ненецкого автономного округа к обсуждению возможности объединения наших регионов. Мы надеемся, что наибольшее количество жителей в этой дискуссии примут участие. И если они сочтут это предложение возможным и перспективным, то тогда мы будем выходить с решениями о том, что такое объединение может состояться. Но это всегда может решаться путем открытого волеизъявления наших жителей, путем референдума ».

По словам врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, «решение за людьми и делать это мы будем максимально открыто».

Екатерина Прокопьева, председатель Архангельского областного Совета депутатов подчеркнула, что «практика других субъектов показывает: когда люди объединятся в любом деле, получается гораздо больше возможностей. И с экономической точки зрения, и с точки зрения развития социальной инфраструктуры. Любые шаги мы будем делать вместе, сообща, при информационной открытости и конечно же с уважением к людям, которые живут в наших регионах».

Александр Лутовинов, председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа отметил, что «во главу угла возможных решений ставится только одно – повышение благосостояния жизни наших людей, наших регионов. Мы будем приходить к общему знаменателю для того, чтобы решить те вопросы, которые нами были озвучены. Впереди предстоит большая серьезная работа. И я могу открыто заявить, что она будет максимально транспарентна».

Проведением консультаций с общественностью и экспертным сообществом Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также сбором предложений от жителей займутся рабочие группы. Они созданы сегодня, 13 мая, распоряжениями Александра Цыбульского и Юрия Бездудного. На основании собранных инициатив рабочие группы должны подготовить предложения по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта.

Координировать работу по подготовке проекта соглашения об объединении будет единая комиссия, в состав которой в равном количестве войдут представители обоих регионов. Сопредседателями комиссии станут временно исполняющие обязанности губернаторов объединяемых субъектов.

На основании предложений рабочих групп будут подготовлены материалы для выдвижения инициативы по образованию нового субъекта РФ. Принимать окончательное решение об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа в единый регион предстоит жителям на референдуме.