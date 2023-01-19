Один из сильнейших лыжников мира Максим Вылегжанин возглавит команду «Русская зима» на Мурманском лыжном марафоне

Лыжная команда «Русская зима» была основана в 2019 году для участия в международной марафонской серии Skiclaasics. В команду входят топовые российские лыжники, в том числе трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин. В 2023 году именитые спортсмены станут участниками 49-го Мурманского лыжного марафона.

Неоднократный победитель и призёр международных соревнований, заслуженный мастер спорта России Максим Вылегжанин примет участие сразу в двух гонках – на 50 км свободным и классическим стилями – на одной из самых северных марафонских лыжных трасс. Участником Мурманского лыжного марафона станет также победитель самого известного итальянского марафона «Марчалонга» 2022 года Ермил Вокуев.

В состав команды «Русская зима» входит мурманчанин Александр Гребенько, который стал победителем Мурманского лыжного марафона классическим стилем в 2019 году. Александр планирует преодолеть сразу две гонки на 50 км коньком и классикой.

Как сообщает региональное Министерство спорта, 49-й Мурманский лыжный марафон пройдет 1 и 2 апреля в рамках традиционного международного 88-го Праздника Севера. Зарегистрироваться на гонки можно по ссылке. Быть в курсе новостей Полярной олимпиады помогут страницы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канал марафона.

Фото: https://vk.com/wall-202805889_84767?z=photo-202805889_457846595%2Fwall-202805889_84767