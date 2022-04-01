Один из старейших мурманских журналистов Василий Белоусов представит новую книгу в областной «Научке»

Мурманская областная научная библиотека приглашает северян на презентацию новой книги Василия Белоусова «По ту сторону границы».

Василий Сергеевич Белоусов – один из старейших журналистов Кольского полуострова, собственный корреспондент ТАСС по Мурманской области, член Союза журналистов, Почётный гражданин Мурманской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации и автор 20 документальных книг и множества статей в периодических изданиях.

Как сообщает региональное Министерство культуры, новая книга Василия Белоусова «По ту сторону границы» – это увлекательный рассказ о соседних с Россией государствах, в которых автору удалось побывать в служебных командировках: Японии, Монголии, Северной Корее и Китае, Балканах и странах Скандинавии. Материалы книги проиллюстрированы фотографиями из личного архива. Книга вышла к 85-летию журналиста.

Новое издание представит автор. Презентация состоится 1 апреля в 17.00 в конференц-зале областной универсальной научной библиотеки (ул. Софьи Перовской, 21а, III этаж).