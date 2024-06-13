Один из ярчайших праздников коренного народа Мурманской области пройдёт на берегу озера Поповское

15 июня, в субботу, в 12.00 стартуют XXXVIII традиционные саамские игры в Ловозере. Гостей и участников ждут испытания на силу, ловкость и меткость, которые позволят им окунуться в мир саамской культуры.

В программе следующие мероприятия: 12.00 – торжественное открытие праздника; 12.30 - 14.30 – проведение спортивных соревнований; 12.30 - 15.00 – командные соревнования по саамскому футболу; 12.30 - 16.00 – работа выставки-ярмарки «Город мастеров»; 12.30 - 15.00 – работа интерактивных и игровых площадок.

Мероприятие направленно на сохранение и развитие национальных культур народов Севера, популяризацию национальных видов спорта, привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также повышение творческой инициативы населения района. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Мурманской области.