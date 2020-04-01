Один метр - и не ближе! Роспотребнадзор установил дистанцию для контактов россиян в период пандемии

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в котором говориться, что в связи с распространением коронавирусного заболевания гражданам следует соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга. При этом уточняется, что это не касается поездок в такси.

Также главный санитарный врач предписала тестировать на COVID-19 следующие категории граждан:

всех россиян старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с соответствующими симптомами;

прибывших на территорию России с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с инфицированными;

пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»;

медработников, имеющих риск инфицирования COVID-2019 (тестирование раз в неделю, а при проявлении симптомов — немедленно);

находящихся в спецучреждениях закрытого типа (в том числе кадетские корпуса, дома-интернаты, тюрьмы, колонии и так далее) и персонал таких организаций — при наличии симптомов.