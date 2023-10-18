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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.23 12:30

«Один пояс — один путь»: Россия приглашает государства к сотрудничеству по Северному морскому пути

Об этом заявил глава России на форуме «Один пояс — один путь», который проходит в Пекине 17–18 октября в год десятилетия одноименной инициативы. «Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнёрам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение», — сказал Путин в ходе выступления на форуме «Один пояс — один путь» в КНР.

Об этом заявил глава России на форуме «Один пояс — один путь», который проходит в Пекине 17–18 октября в год десятилетия одноименной инициативы.

«Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнёрам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение», — сказал Путин в ходе выступления на форуме «Один пояс — один путь» в КНР.

Он отметил, что уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.

Как пишет 1prime.ru, Президент России проинформировал коллег и о других планах по созданию новых маршрутов и развитию российской транспортной инфраструктуры.

Так, в европейской части страны формируется международный коридор Север-Юг, связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через уральский регион России и Сибирь, отметил Владимир Путин.

«Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу на территории наших областей — Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайского края, это все регионы Сибири России», — уточнил Путин.

Он также упомянул о строительстве так называемого Северного морского хода, это ещё одна железнодорожная ветка с выходом к портам Северного Ледовитого океана и полуострова Ямал на севере Красноярского края.

Ещё один коридор от Арктики на юг России планируется создать на Дальнем Востоке. По словам Путина, его элементы также формируются — это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через реки Лена и Амур, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути.

«Все эти транспортные коридоры с севера на юг в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов», — заявил Президент РФ.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-216704731_456239724

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