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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.20 09:15

Один регион «сообразить на троих»

Рабочая группа по слиянию Архангельской области с НАО предложила включить в регион и Коми. По мнению руководителя группы в НАО, все три региона связаны исторически, географически и инфраструктурно.

Члены рабочей группы, готовящие предложения по слиянию Архангельской области и Ненецкого автономного округа, включить в единый регион еще и Республику Коми. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель рабочей группы Матвей Чупров.

«Одно из предложений - это объединение в один субъект не только Архангельской области и НАО, но и Республики Коми. Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно. Это позволит реализовывать масштабные проекты и сблизить регионы общими интересами», - сказал Чупров.

Он отметил, что в целом отношение жителей округа к объединению с Архангельской областью негативное. «Это реальная картина, но рабочая группа продолжает собирать мнения и предложения. Мы будем привлекать узких специалистов, экспертов к нашей работе, - добавил собеседник агентства. - Люди НАО очень переживают за округ, как за свой дом».

Напомним, врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа». В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.

 

 

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