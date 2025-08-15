Мурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в МосквеОдин займ в руки: в 2026 году россиян хотят избавить от долговой кабалы МФО
Мурманская область. Арктика (16+)15.08.25 13:00

Один займ в руки: в 2026 году россиян хотят избавить от долговой кабалы МФО

Россиянам с 2026 года запретят брать в МФО больше одного займа на руки. Если у них уже есть непогашенный долг, то в новой ссуде микрофинансовая организация должна будет им отказать.

О планах ввести такие ограничения «Известиям» сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, со следующего года в России также заработает период охлаждения на три календарных дня при выдаче займа в МФО. Кроме того, власти снизят максимальный уровень переплаты с 130 до 100%.

Эти меры предложил ввести Банк России ещё в 2024 году. Сейчас по закону переплата за заем не может превышать 130% от суммы долга, пояснили изданию в пресс-службе ЦБ. В расчёте учитывается сам долг, проценты по нему, комиссии и все возможные пени и штрафы. Но это ограничение действует на каждый отдельный договор. Если гражданин переоформил кредит в МФО в новый, то отсчёт переплаты начинается с нуля. Многие должники не знают об этих условиях и попадают в долговую спираль, утверждает регулятор.

«Как сейчас нередко происходит: человек берёт в МФО 10 тысяч рублей на месяц. Не успевает погасить. И МФО предлагает ему деньги на погашение долга плюс новый заем, затем — ещё один и ещё один. И человек в кабале», - отметили в регуляторе.

Так, если действующие займы с уже начисленными процентами переоформляются в новые, на них сверху опять начисляются проценты — и долг нарастает как снежный ком. В итоге он может в разы превышать изначальные 10 тысяч рублей. А если человек при этом берёт несколько займов одновременно, то ситуация становится совсем плачевной. После принятия закона такого больше не будет, указали в Банке России.

Сейчас предложения Банка России по ограничению выдач микрокредитов внесены в Госдуму. Их рассмотрят в осеннюю сессию, подчеркнул Аксаков. По его словам, уже состоялись обсуждения мер с ведомствами и участниками рынка. Несмотря на критику инициативы со стороны МФО, власти поддержали её.

