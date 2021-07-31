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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.21 09:00

Одиннадцать проектов современного искусства в Мурманской области получили региональную поддержку

11 творческих проектов северян будут реализованы в Мурманской области в этом году. Поддержку инициативные жители Заполярья получили благодаря конкурсу грантов губернатора Мурманской области на проекты в области современного искусства. Победителей определило заседание конкурсной комиссии, которое прошло под председательством заместителя губернатора Елены Дягилевой.

«Мы стремимся к тому, чтобы формировать комплексный положительный имидж Мурманской области, и считаем, что Заполярье обладает огромным потенциалом не только как привлекательное место для крупных инвестиционных проектов, но и как регион, в котором комфортно творить и реализовывать свой талант, – отметила Елена Дягилева. – В 2020 году в Мурманской области было впервые принято решение организовать и провести конкурс грантов не только для некоммерческих организаций, но и для творцов в области современного искусства, участие в котором мог бы принять любой житель региона старше 18 лет. В областном бюджете выделено финансирование, которое предоставляется на конкурсной основе, в 2021 году на эти цели мы предусмотрели 4 млн рублей».

Победителями конкурса в 2021 году стали 11 человек.

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Поддержанные инициативы будут реализованы в регионе до конца 2021 года, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

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