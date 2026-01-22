Одна из ключевых целей – развитие существующих и запуск новых промышленных предприятий, благодаря программе газификации - Андрей Чибис на ежегодной пресс-конференции

Глава региона сегодня озвучил итоги работы областного правительства в 2025 году и приоритеты развития на 2026 год.

На важном мероприятии в Центре управления регионом аккредитованы около 100 специалистов медиасферы. В их числе редакторы, журналисты, работники пресс-служб, блогеры и администраторы популярных пабликов. Также в пресс-конференции принимают участие ребята из детского пресс-центра «Снег» центра образования «Лапландия», «Академии телевидения», студенты журфака Мурманского арктического университета.

Первый вопрос, заданный на пресс-конференции губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, касался важнейшего для региона проекта – газификации региона.

«В части стоимости газа важно понимать, что есть две цены. Одна – для выработки тепловой энергии, чтобы не росли расходы населения. Другая – для промышленных предприятий. И одна из ключевых целей для нас сейчас – развитие благодаря газификации действующих производств и запуск новых. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил для нас задачу, чтобы эта цена была адекватной и экономически выгодной. Для этого требуется огромное количество расчетов и проработка деталей. Уже большая работа проведена совместно с «Газпромом», по плану следующие шаги – это совещания в Министерстве энергетики РФ и федеральном правительстве», – пояснил Андрей Чибис.

Напомним, программа газификации Мурманской области, а также план-график мероприятий первой пятилетки подписан в 2025 году. В программу газификации включено 24 объекта газоснабжения, которые планируются к вводу с 2031 года.

На сегодня Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области совместно с АО «Мурманэнергосбыт» подготовлено техническое задание на обследование существующих котельных и определение объёма необходимой реконструкции. Обследования котельных для перевода на газ начнутся уже в 2026 году.

Как отмечает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, в качестве источника финансирования Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации предложено рассмотреть возможность реализации мероприятий по переводу источников теплоснабжения на газ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме этого, доступными способами финансирования остаются проекты инфраструктурного меню с участием кредитных средств.

Также в 2026 году правительство Мурманской области и УФАС России продолжат работу по фиксированию цен на газ для будущих потребителей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560890/#&gid=1&pid=1