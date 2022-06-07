Одна, но победная шайба! Хороший старт хоккеистов Северного флота на чемпионате ВС РФ в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге прошли первые игры Чемпионата ВС РФ по хоккею 2022 года. Первыми на льду встретились сборные Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота и Воздушно-десантных войск. Два периода ворота двух команд оказались непреступными. Только в третьем периоде североморцы смогли нарушить этот паритет: с передачи Евгения Плугина и Виталия Талько гол в ворота соперника забивает Владислав Григорьев. За весь матч была заброшена только одна шайба, которая и принесла победу североморцам!

Сегодня в Санкт-Петербурге прошли первые игры Чемпионата ВС РФ по хоккею 2022 года. Первыми на льду встретились сборные Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота и Воздушно-десантных войск.

Два периода ворота двух команд оказались непреступными. Только в третьем периоде североморцы смогли нарушить этот паритет: с передачи Евгения Плугина и Виталия Талько гол в ворота соперника забивает Владислав Григорьев. За весь матч была заброшена только одна шайба, которая и принесла победу североморцам!

«Бронзовый» призёр прошлого чемпионата- сборная Восточного Военного округа вышла на игру в качестве фаворита. С первых минут встречи обрушив шквал атак на ворота Северного флота. После двух периодов наша команда уступила 6:3 сильному сопернику и, судя по всему, они уже начали праздновать победу. Но вся игра только началась в третьем периоде. В концовке матча Ярослав Уфимцев с передачи Ильи Бурматова сравнивает счёт 6:6. Только финальный свисток арбитра остановил накал хоккейной борьбы. Итог матча – ничья.

По решению тренера лучшим игроком команды Северного флота признан Вратарь Сергей Лазарев.

Завтра команда Северного флота сыграет со сборной Сухопутных войск.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в чемпионате участвуют 7 команд: Военно-морского флота и Сухопутных войск, Восточного, Западного и Центрального военных округов, Воздушно-десантных войск и Северного флота.

Фото: https://vk.com/ksf_svhl?z=photo-158711603_457258934%2Fwall-158711603_3437