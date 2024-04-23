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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 11:15

Одним из героев фотовыставки «Люди Севера» стал директор по производству Мурманского морского торгового порта Виталий Власов

В Мурманске открылась фотовыставка о людях, работающих на инвестиционных проектах и ключевых предприятиях региона.

Корпорация развития Мурманской области при поддержке регионального правительства представила фотопроект «Люди Севера», посвящённый востребованным профессиям на инвестиционных проектах и ключевых предприятиях Кольского Заполярья. Впервые экспозиция была представлена на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве в конце прошлого года. 

Большинство фотографий выставки «Люди Севера» представляют собой взгляд мурманского фотографа Виталия Новикова на работу людей в суровых климатических условиях. Своими фотографиями автор пытается вовлечь зрителя в размышление о том, что все же притягивает людей со всей страны на Крайний Север. Рядом с каждым снимком расположен куар-код, перейдя по которому каждый посетитель сможет узнать историю каждого героя.

Одним из героев фотоэкспозиции стал директор по производству Мурманского морского торгового порта Виталий Власов. Он приехал в Мурманск в 2005 году после окончания Новосибирской государственной академии водного транспорта. Свой профессиональный путь начинал с работы стивидором и, благодаря любви к своему делу, упорству и профессионализму, продвинулся по карьерной лестнице, став директором по производству крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне России.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, автор снимков Виталий Новиков – один из ярких представителей мурманской школы фотографии. В копилке творческих достижений Виталия - более ста наград в российских и международных фотоконкурсах. Во время подготовки проекта «Люди Севера» Виталий впервые побывал в Мурманском морском торговом порту. В тот момент, когда проходили съёмки в порту, было морозно, парил залив, потому и снимки получились такими яркими, северными, по-настоящему мурманскими.

«Очень впечатляют масштабы, когда оказываешься на территории торгового порта. Среди десятков работающих кранов чувствуешь себя, как Гулливер в стране великанов», - рассказал Виталий Новиков.

В Мурманске выставка работает до 31 мая на втором этаже делового центра «Арктика». Кроме того, познакомиться с героями фотопроекта можно на Инвестиционном портале Мурманской области: https://clck.ru/3AEc2Q

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254760%2Fwall-149919532_3812

 

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