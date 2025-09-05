Одним из главных достижений этого года стало открытие духовного реабилитационно-спортивного центра «Защитники Отечества» при храме Спаса на водах в Мурманске

В Мурманской области продолжается реализация обновленного губернаторского плана «На Севере – жить!» до 2030 года: он был составлен с учётом пожеланий северян, в том числе и по актуализации спортивной инфраструктуры.

Вчера в Североморске на встрече с физкультурным активом региона и лидерами спортивной сферы губернатор Андрей Чибис рассказал о результатах работы в 2025 году.

«За восемь месяцев этого года в регионе появились новые спортивные объекты – уже открыты пространство «СОПКИ.ОЗЕРА» в районе КП-2 Мурманска и новый крытый бассейн здесь, в Североморске, в котором сегодня стартовал плавательный сезон. Пять объектов капитально ремонтируем, также строим площадку ГТО, «умную» спортивную площадку, модульный спортзал в Мурманске, плавательный бассейн в Росляково, в Долине Уюта – новый фиджитал-центр, в Мончегорске по соглашению с компанией «Норникель» – ледовую арену, а в Заполярном откроем в ближайшие дни крытый хоккейный корт с искусственный льдом», – сказал Андрей Чибис.

Одним из главных достижений этого года, по словам губернатора, стало открытие духовного реабилитационно-спортивного центра «Защитники Отечества» при храме Спаса на водах в Мурманске. Напомним, это первое подобное учреждение в России для социальной адаптации и восстановления здоровья участников и ветеранов СВО. В центре работают тренажёрный и многофункциональный залы, кабинеты физиотерапевта, психолога, массажный кабинет. Также реализуют проект «Спорт для СВОих» с функциональными тренировками, семейными православными праздниками, различными мастер-классами и семинарами, патриотическими турнирами. С момента открытия его посетили почти 1800 человек.

Говоря о планах по развитию спортивной инфраструктуры, глава региона отметил, что сейчас разрабатывается проектная документация для проведения капитального ремонта Центрального плавательного бассейна и Ледового дворца в Мурманске. В областном центре также продолжается капремонт здания детско-юношеской спортивной школы на улице Копытова. В этом сезоне начнётся ремонт ледового катка в Североморске. Кроме того, в рамках программы реновации ЗАТО по линии Центрального спортивного клуба армии в столице Северного флота идёт масштабный ремонт стадиона, спорткомплексов «Плавательный» и «Олимпийский».

«Ещё два новых спортивных объекта, которые строятся в Мурманске, – ФОК на Старостина и бассейн на Кольском проспекте. В городе-герое необходимо создавать дополнительные спортивные точки. Это всё не просто планы, это финансовые решения, по которым стройка уже идёт. Наши спортивные объекты включены в перечень поручений президента, это стало основанием для оказания федеральной поддержки на их строительство», – отметил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/541761/?sphrase_id=7018197#&gid=1&pid=61