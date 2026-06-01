Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис рассказал о масштабном обновлении образовательной инфраструктуры в регионе.

«Мы создаём пространства для будущего детей – современную среду, в которой ребенок может расти, учиться, развиваться, выбирать профессию и связывать свою дальнейшую жизнь с нашей Мурманской областью. Поэтому одним из приоритетов народной программы «На Севере – жить!» является развитие системы образования. В 2026 году мы планируем обновить более 700 пространств в 109 образовательных организациях для 68 тысяч обучающихся. На эти цели направлено более 3,4 млрд рублей. Напомню, в 2025 году у нас тоже был рекорд – создано 500 пространств, в этом году планка ещё выше. Масштабная работа охватит детские сады, школы, организации дополнительного образования, колледжи и Мурманский арктический университет. В рамках президентской программы капитального ремонта и народной программы «На Севере – жить!» в 2026 году мы приведем в порядок сразу 21 здание детских садов, школ и колледжей. Отмечу, при поддержке Министерства просвещения России регион привлёк дополнительное федеральное финансирование: в программу на 2026 год были включены три дополнительных объекта помимо того, что было ранее отработано с федеральным центром – это корпус гимназия №5 (основное здание мы отремонтировали в прошлом году), детский сад №15 в Мурманске, а также детский сад №62 в Кандалакше. Благодарю федеральных коллег за поддержку наших инициатив, - они видят, что мы эффективно реализуем то, что спланировали», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках проектов «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект» в 2026 году будут обновлены 69 пространств в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Будут созданы фиджитал-центры площадки по изучению нейросетей, центры управления беспилотниками, пространства «Уникум», инженерные классы и другие пространства.

«Отмечу, что по итогам первых пяти лет реализации «Арктической школы» хотя бы одно пространство преобразовано уже в 100% школ региона. А всего открыты более 340 пространств для отдыха и образования детей. Мы серьёзно усиливаем и материальную базу наших колледжей: создаём уже 10-й образовательный кластер на базе Апатитского политехнического колледжа. Напомню, что Мурманская область уже входит в топ-5 субъектов России по эффективности реализации проекта «Профессионалитет». Мы продолжим эту работу и в новом учебном году откроем пространства для 7 тысяч студентов. С 1 сентября в колледжах региона будут работать уже 203 современные лаборатории. Здесь хочу обозначить ещё одно достижение – Мурманская область вошла в тройку лидеров страны по темпам роста доли выпускников СПО в общей численности, занятых в экономике. По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2025 год, подготовленного Агентством стратегических инициатив, этот показатель в регионе увеличился на 18,6%. Это ещё раз доказывает, что мы движемся в правильном направлении. Отдельное внимание уделяем развитию высшего образования. В 2026 году на модернизацию объектов Мурманского арктического университета направлено порядка 900 млн рублей. Будет обновлено 9 пространств в головном вузе, Мурманском морском рыбопромышленном колледже и филиалах в Апатитах и Кировске. За счет этого создаются передовые лаборатории, компьютерные классы, научные и социальные пространства», – сообщил глава региона.

Результат уже виден. Мурманский арктический университет и 11 колледжей региона вошли в топ-10 Национального рейтинга по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников, сформированного по поручению Президента России Владимира Путина.

Работа ведётся комплексно – в рамках национальных проектов, народной программы «На Севере - жить!», реновации ЗАТО, а также с использованием региональных и федеральных грантов. Весомую роль играют соглашения с социальными партнёрами правительства региона: к обновлению образовательной инфраструктуры активно подключены градообразующие предприятия и крупные компании, среди которых «НОВАТЭК», «ФосАгро», «ЕвроХим», «Норникель», «Росатом», «СЗФК», «ГТЛК», «Северсталь», «Инарктика», «Роскосмос», «ТГК-1», «Ареал» и другие.

Подробнее об обновлении образовательной инфраструктуры доложила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

