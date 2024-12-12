В рамках оценки соблюдения требований земельного законодательства специалистами Управления Росреестра по Мурманской области за 11 месяцев 2024 года проведено 2434 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с землепользователями.

В общей сложности обследовано 56 тысяч гектар. На территории площадью более 4-х тысяч гектар были выявлены признаки нарушения земельного законодательства, в том числе использование земельных участков не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования. Также были выявлены факты не использования земли, предоставленной под жилищное строительство. Материалы направлены в органы местного самоуправления.

«Одним из самых распространенных нарушений земельного законодательства на территории Мурманской области является нецелевое использование земельных участков, - отмечает начальник отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра Татьяна Швейцер. - Для устранения такого вида нарушения необходимо использовать земельный участок в соответствии с его категорией и видом разрешенного использования, или привести разрешенное использование земельного участка в соответствие с фактическим использованием. Профилактические мероприятия в работе инспектора имеют приоритетное направление. В рамках профилактической работы специалисты осуществляют консультирование заинтересованных лиц как на личном приеме, так и по телефону, а также проводят профилактические визиты. На проверку инспекторы выходят только при наличии веских оснований».

За 11 месяцев 2024 года было объявлено 813 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, проведено около 300 профилактических визитов, при этом всего 12 проверок.

Инспекторы напоминают, что каждый землепользователь может проверить правильность использования участка с помощью сервиса «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) в подразделе «Деятельность» - «Государственный земельный надзор».

В случае возникновения вопросов северяне могут обратиться к земельным инспекторам отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-70-01, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.