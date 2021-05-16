Одноэтажный корпус в «Гандвиге» должен быть сдан не позднее июля

В оздоровительном центре «Гандвиг» на берегу Белого моря продолжается строительство одноэтажного корпуса на 50 койко-мест. 14 мая в рамках рабочей поездки в Кандалакшский район проблемный объект посетил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«К сожалению, из-за срыва подрядчиком всех сроков мы 1 июня не сможем сдать этот объект. Но поставленная губернатором задача завершить к этому сроку все основные работы должна быть выполнена. Жестко поговорил с подрядчиком о сложившейся ситуации», – подчеркнул Владислав Сандурский.

На сегодняшний день подрядчик активизировал работу. На объекте ведется благоустройство. Внутренние помещения практически готовы к финишной отделке.

Как отметил вицу-губернатор, строительство одноэтажного корпуса – лишь первый этап преображения знаменитого лагеря.

Как сообщает региональное Министерство строительства, строительство одноэтажного корпуса в «Гандвиге» началось в марте 2020 года.