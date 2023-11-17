Одноглавая модель лучше двуглавой, а меньше депутатов – ещё лучше: изменения в Устав города Мурманска приняты единогласно

Сегодня состоялось 51-е заседание Совета депутатов города Мурманска, которое было посвящено внесению изменений в Устав муниципального образования городской округ город-герой Мурманск.

Решению депутатов предшествовали публичные слушания, на которых за поправки в документ высказались представители общественных организаций и депутаты городского Совета. Одно из основных изменений – переход системы организации и деятельности органов местного самоуправления на одноглавую модель.

Как было отмечено во время обсуждения вопроса, в ходе общественных слушаний мурманчане могли высказать своё мнение, какая система управления для нашего города целесообразней: единая, которая подразумевает совмещение должностей главы города и главы администрации или двуглавая, которая существует сейчас. Безусловно, вариант, когда глава администрации является одновременно главой города и возглавляет администрацию, вносит ясность для горожан в системе управления

Поправки, внесенные в Конституцию России в 2020 году, изменили статус органов местного самоуправления. Теперь они, как и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти. В Мурманской области в новой модели уже работают все ЗАТО, Оленегорск, Полярные Зори, Мончегорск, Печенгский и Ковдорский муниципальные округа.

- Важно, чтобы самая близкая к жителям – муниципальная власть работала максимально продуктивно, могла оперативно и своевременно отвечать на запросы граждан, решать их проблемы. И новая система этим требованиям отвечает, поскольку позволяет выстроить более эффективную вертикаль управления городом, обеспечив, таким образом, централизацию власти и быстрое принятие управленческих решений, - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Переход на одноглавую модель управления муниципальным образованием прокомментировал глава Кольского района, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» Андрей Малхасян, который на днях был избран на должность исполнительного директора «Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления»:

- Полностью поддерживаю переход на одноглавую модель управления муниципалитетом, так как она отражает веяние времени, способствует выстраиванию четкой вертикали власти президент-губернатор-глава. Более того, главы муниципалитетов Мурманской области, в которых уже внедрена одноглавая модель управления, высказываются об этом опыте положительно.

В новом созыве также изменится количество депутатов – вместо 30 народных избранников работать в Совете депутатов будут 25.

- Необходимость внесения поправок вызвана изменениями в федеральном и региональном законодательстве. Я считаю, переход на одноглавую систему правильным – люди часто не знают, к кому обращаться. Также нас ждет ещё изменение количественного состава депутатов. При этом округов станет больше, на каждом округе останется по одному депутату, - рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Алексей Ищук.

- Изменение количества округов и переход от двухмандатной нарезки к одномандатной - одна из важных поправок, которая в первую очередь повысит ответственность депутатов перед избирателями. Если сейчас на одного депутата приходится около 15 тысяч избирателей, то после перехода их количество снизится, - отметила депутат Совета депутатов города Ольга Дзюба.

- Депутат – это человек, который представляет людей во власти, решает их проблемы. Старая система не даёт возможности это полноценно сделать. Сейчас останется один депутат, которого выбрали мурманчане, живущие в конкретном округе. Более того, часто люди путаются и не знают, к кому идти за помощью, к мэру или сити-менеджеру. Сейчас будет все понятно и прозрачно, вопросы будут решаться без волокиты, - считает депутат Совета депутатов города Мурманска Аркадий Амозов.

Важно, что принятые изменения не потребуют дополнительных затрат. Глава города будет выдвигаться на конкурсной основе, избираться голосованием депутатов. Ряд изменений в Устав вступят в силу после опубликования, в полном объёме заработает новая модель управления в новом, седьмом созыве Совета депутатов города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26131&page=1