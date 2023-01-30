Одного первого места мало! Названы победители фестиваля «Снеголёд-2023»

Скульптуры, выполненные участниками фестиваля «Снеголёд-2023», будут украшать Снежную деревню до конца сезона.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, в этом году сразу две команды по итогам голосования набрали равное количество баллов, поэтому было решено, что в 2023 году победителями фестиваля станут две снежные композиции! А разница оценок между всеми призовыми местами составила всего по одному баллу.

Итоги фестиваля «Снеголёд-2023»:

1 место - скульптура «Север любит сильных», авторы Локтюхин Иван (г. Кировск - г.Хабаровск) и Клочко Екатерина (г. Хабаровск);

1 место - скульптура «Мотылёк», авторы Васюков Алексей (г. Пермь) и Барахвостов Андрей (г. Нижний Тагил);

2 место - скульптура «Стесненные обстоятельства», авторы Мехряков Илья (г. Пермь) и Слиньков Виктор (г. Москва);

3 место - скульптура «Первый парень на деревне», авторы Брюханов Лев (п. Богородское) и Соловатова Мария (г. Ижевск).

Администрация города Кировска приглашает всех в «Снежную деревню» полюбоваться на труд признанных мастеров снежного творчества и просто хорошо провести время. Вход на площадку снежных скульптур свободный.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-14232842_457242448%2Fwall-148376343_62285