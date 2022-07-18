Одному из подразделений Северного флота будет присвоено почётное наименование по названию региона

Почётное наименование по названию одного из регионов базирования сил Северного флота будет присвоено мотострелковому подразделению флота. С такой инициативой выступили советы архангельских общественных ветеранских организаций «Союз ветеранов войск ПВО», «Ветераны Северного флота» и «Боевое братство».

Планируется, что комплектование данного подразделения военнослужащими для прохождения военной службы по контракту будет производиться преимущественно выходцами из данного региона.

Инициативу ветеранов-североморцев поддержал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что «присвоение такого почетного наименования позволит укрепить шефские связи между подразделением и регионом, его жителями, общественностью, послужит поддержанию и развитию традиций воинского коллектива на основе примеров мужества, доблести и отваги, проявленных при выполнении боевых и специальных задач».

«Несомненно, в составе береговых войск флота, мотострелковых соединений есть подразделения, достойные носить почётное имя региона», - уточнил Александр Моисеев.

Как сообщает пресс-служба СФ, командующий Северным флотом также рассказал, что в ближайшее время намерен обсудить пути реализации данного предложения с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12429508@egNews