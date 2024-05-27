Односторонними действиями Вашингтон, по сути, отбирает у других государств значительные участки района международного морского дна - Максим Мусихин

Среди районов, на расширение шельфа которых претендуют США, для РФ важен район Чукотского и Берингова морей, сообщил РИА «Новости» директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

Как сообщает ria.ru, США в декабре 2023 года опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как следует из пояснения госдепартамента, определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.

В марте этого года МИД РФ заявил, что Россия направила США демарш в связи с изменением Вашингтоном внешних границ своего континентального шельфа, действия США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам. Также позицию России разделил Пекин.

«Если говорить о всех тех районах, на «расширенный шельф» в которых претендуют США, то самый важный для нас с точки зрения национальных интересов, естественно, район Северного Ледовитого океана, то есть Чукотское и Берингово моря», - сказал он.

«И в Чукотском, и в Беринговом морях американская сторона заявила свои права на районы за пределами 200 морских миль от прямых исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, но со своей стороны от линии разграничения, установленной Соглашением между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года», - пояснил он.

По словам дипломата, «в статье 2 данного документа, который ратифицирован Вашингтоном и временно применяется Российской Федерацией, установлено, что линия разграничения «идет на север… через Берингов пролив и Чукотское море по Северному Ледовитому океану, насколько допускается по международному праву».

Директор правового департамента напомнил, что «право государства на обладание континентальным шельфом является нормой международного обычного права». «Таким образом, слова «насколько допускается по международному праву» можно толковать как включающие в себя и гипотетическое разграничение континентального шельфа двух государств», - добавил он.

«С 200-мильным шельфом в данном случае вопросов нет, а вот с «расширенным» возникает юридическая неопределённость», - сказал он. По словам российского дипломата, «мы опять натыкаемся на несоблюдение Соединенными Штатами процедуры подтверждения принадлежности района морского дна к геологическому континентальному шельфу».

При этом Мусихин заметил, что заметил, что «эта же проблема возникает и в других районах Мирового океана, где у США уже имеются двусторонние соглашения о разграничении морских пространств с соседними странами».

«Своими односторонними действиями Вашингтон, по сути, отбирает у других государств, у всего мирового сообщества значительные участки района международного морского дна (Район), объявленного в соответствии с Конвенцией 1982 г. общим наследием человечества и обладающего особым международно-правовым режимом», - заметил Мисухин.

Он считает, что «этот режим предполагает, что за деятельность по добыче природных ресурсов Района государства, её осуществляющие, выплачивают определенные взносы в специальный орган – Международный орган по морскому дну, который распределяет эти средства».